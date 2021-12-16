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Общество16 декабря 2021 6:17

Полиция прокомментировала скандал с тараканами в одном из тульских центров образования

Насекомых обнаружили в школьной столовой ученики
Елена Иргиз
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Фото учеников

Фото учеников

Полиция прокомментировала скандал с тараканами в одном из тульских центров образования. По данным ведомства, заявление от представителя администрации одного из образовательных учреждений Тулы поступило в отделение 13 декабря. В нем сообщалось. что в интернет попала аудиозапись служебного телефонного разговора, в котором принимал участие директор школы.

15 декабря в школу пришел полицейский, чтобы вручить педагогу повестку о том, что ей нужно прийти в отделение для объяснений. В ответ девушка пожаловалась на ухудшение самочувствия, поэтому вручение уведомления перенесли на более поздний срок. В настоящее время проверка учебного заведения продолжается.