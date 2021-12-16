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Происшествия16 декабря 2021 11:20

Пенсионер из Щекинского района, застреливший двухлетнюю девочку, пойдет под суд

Мужчина обвиняется в убийстве малолетнего из хулиганских побуждений
Елена Иргиз
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Фото с места преступления

Фото с места преступления

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области будут судить пенсионера, застрелившего двухлетнюю девочку. Жжитель Щекинского района обвиняется в убийстве малолетнего из хулиганских побуждений.

По предварительным данным следствия, вечером 8 августа в деревне Панарино 69-летний мужчина, будучи пьян, выстрелил из охотничьего ружья в 42-летнюю женщину, которая была с двухлетней дочерью. Девочку она несла на руках, и выстрел пришелся в ребенка. От полученной раны малышка умерла на месте. Сама женщина получила множественные ранения, но выжила.

В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит местный суд.