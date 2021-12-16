Пенсионер из Щекинского района, застреливший двухлетнюю девочку, пойдет под суд

Фото с места преступления Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области будут судить пенсионера, застрелившего двухлетнюю девочку. Жжитель Щекинского района обвиняется в убийстве малолетнего из хулиганских побуждений.

По предварительным данным следствия, вечером 8 августа в деревне Панарино 69-летний мужчина, будучи пьян, выстрелил из охотничьего ружья в 42-летнюю женщину, которая была с двухлетней дочерью. Девочку она несла на руках, и выстрел пришелся в ребенка. От полученной раны малышка умерла на месте. Сама женщина получила множественные ранения, но выжила.

В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит местный суд.