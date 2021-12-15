В Туле сократили число заместителей администрации города

Согласно новому решению, у главы города будет три заместителя Фото: Алексей ФОКИН

В Туле депутаты городской Думы сократили число заместителей администрации города. Такое решение депутаты приняли на 30-ом заседании. Теперь, согласно новому решению, у главы города будет три заместителя.

Сокарщение касается должности, которую ранее занимал Сергей Шестаков - начальника управления администрации по благоустройству. Сам Шестаков пояснил, что пока ничего не знает по этому вопросу и предположил, что такое решение связано с уборкой дорог.