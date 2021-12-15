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Происшествия15 декабря 2021 11:44

В Новомосковске местный житель забил приятеля до смерти

Уголовное дело передано в суд
Елена Иргиз
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На следствии мужчина признался в преступлении

На следствии мужчина признался в преступлении

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске местный житель забил приятеля до смерти. Уголовное дело передано в суд.

По предварительным данным следствия, 8 октября 2021 года около гаражного кооператива на улице Мира двое приятелей распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и тогда подозреваемый избил своего 56-летнего знакомого кулаками и ногами. Мужчину отвезли в больницу, но врачам не удалось его спасти.

На следствии мужчина признался в преступлении. Расследование завершено, уголовное дело рассмотрит Новомосковский районный суд.