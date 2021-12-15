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Происшествия15 декабря 2021 8:55

В Туле на улице Макаренко обгорело окно в квартире

Из пожара спасли 7 детей
Елена Иргиз
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Из огня спасли 17 человек, из них 7 детей

Из огня спасли 17 человек, из них 7 детей

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на улице Макаренко горела квартира. Сообщение о пожаре поступило спасателям поздно вечером 14 декабря - около 21:10.

К месту происшествия выехали четыре пожарных расчета и автолестница. С огнем удалось справиться к 21:30.

К счастью, пострадавших нет. Из огня спасли 17 человек, из них 7 детей, причем двое из них - грудные. Также эвакуировали еще 20 жителей дома.

В результате возгорания на маленькой кухне сгорел мусор, обгорела оконная рама. Также закоптились кухня и коридор. Причина пожара выясняется.