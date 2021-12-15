Артисты тульского ТЮЗа стали лауреатами театрального конкурса "Триумф" Фото: материалы пресс-служб

Артисты тульского ТЮЗа стали лауреатами театрального конкурса "Триумф". Звание они получили в номинациях, связанных с драматическим театром.

Так, за роль Королевы Изадоры в сказке "Белоснежка и лесные жители" дипломом II степени награждена актриса Елена Смолина.

Лучшим спектаклем года стала постановка Владимира Шинкарева "12 стульев". За нее дипломы I степени получили Станислав Емельяненко (роль Воробьянинова) и Денис Казаков (роль Шахова).

Постановка "12 стульев" - первая в истории Тульского театра юного зрителя для зрителей старше 18 лет. Она завоевала признание среди туляков и стала любимым спектаклем 2021 года.