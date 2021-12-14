В Тульской области бывший сотрудник колонии отправится в заключение на 5 лет

Уголовное дело рассмотрел Новомосковский городской суд Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области осудили бывшего старшего инспектора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония №1» УФСИН России по Тульской области. Его признали виновным в пяти случаях взятки, шести случаях мелкого взяточничества и в десяти случаях превышения должностных полномочий.

Как было установлено в ходе следствия, с мая 2020 по июнь 2021 года один из сотрудников исправительной колонии неоднократно получал деньги от родственника одного из заключенных. В обмен на это мужчина проносил на территорию колонии мобильные телефоны и лекарства.

Деятельность бывшего сотрудника обнаружили правоохранители Тульской области. Уголовное дело рассмотрел Новомосковский городской суд. Теперь мужчина вернется в колонию, но только в качестве заключенного. За решеткой он проведет 5 лет, а также заплатит 400 000 штрафа.