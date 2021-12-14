В Богородицке мать и младенец задохнулись от угарного газа: под суд пойдет мастер-газовщик

Материалы уголовного дела переданы в суд Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области под суд пойдет бывший мастер-газовщик. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Как установило следствие, 14 апреля 2020 года мастер, ответственный за проверку вентиляции в доме на улице Спортивная в Богородицке выявил, что дымовой канал в одной из квартир поврежден. Однако работник никому об этом не сообщил и канал не починил. В результате при работе газовой колонки, нагревающей воду, в квартире скопился угарный газ из-за появления обратной тяги.

Днем 22 апреля 2021 года в данной квартире отравились 21-летняя женщина и ее пятимесячный ребенок. Оба они скончались.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела завершено. Его материалы переданы в суд.