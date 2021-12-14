Из огня спасли пожилого мужчину с отравлением продуктами горения Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе в частном доме сгорела веранда. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 13 декабря около 10:00. Горел дом в поселке Дубовка, микрорайон Шахта № 11.

Тушить пожар выехали два пожарных расчета, которые справились с огнем почти за полчаса.

В результате в доме сгорела веранда. Из огня спасатели вывели одного человека. На пожаре пострадал 64-летний мужчина - он отравился углекислым газом.

Причина возгорания устанавливается.