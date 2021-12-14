Фото группы "Подслушано в Туле"

Туляки остались недовольны новогодними украшениями на улице Ленина. Внешнее оформление вызвало недоумение у прохожих.

Как видно на фото, елочную игрушку поставили на золотой ящик, а для подсветки от конструкции идет вверх белый провод - к электросети.

Останется ли такое украшение до самого праздника, неизвестно. Администрация города такое решение не комментирует, в отличие от пользователей в социальных сетях:

"Снова какие-то гробы светящиеся поставили. Городу срочно нужен хороший дизайнер, а не могильщик-позер"

"Интересно,кто этот затейник,который то каменные короба придумал,то лампады"

"Ёлка конусом, игрушки ромбиком, - услада взору генерала. Ещё бы людей, как солдатиков, вдоль улиц выставить и вообще сказочный Новый Год".