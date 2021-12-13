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Происшествия13 декабря 2021 11:37

В Тульской области в массовом ДТП пострадала девушка

Авария случилась утром 13 декабря
Елена Иргиз
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Все обстоятельства ДТП выясняет региональная Госавтоинспекция

Все обстоятельства ДТП выясняет региональная Госавтоинспекция

Фото: Алексей ФОКИН

По данным ГИБДД, 3 декабря около 9:20 утра на 178 километре трассы «М4- Дон столкнулись три автомобиля - «КАМАЗ », за рулем которого был 51-летний водитель, «Мазда 6», которым управлял 29-летний водитель и «Фольксваген Туран», за рулем которого был 44-летний мужчина.

В результате столкновения пострадала 21-летняя девушка - пассажирка «Мазды». Ее с различными травмами отвезли в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняет региональная Госавтоинспекция.