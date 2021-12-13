Благодаря проекту устранения цифрового неравенства мобильная связь появилась в 1 201 малом населенном пункте страны

В соответствии с государственным контрактом мобильная связь стала доступна в 1 201 малом населенном пункте по всей России.

В небольших селах и деревнях мобильная связь — одна из самых главных потребностей жителей. Они, как и жители городов, хотят пользоваться мессенджерами и социальными сетями, цифровыми госуслугами, дистанционными образованием и медициной. Но коммерческим операторам не выгодно строить там сети из-за малого количества потребителей и низкой платежеспособности. Поэтому во всем мире для обеспечения доступности базовых телеком-сервисов на удаленных и труднодоступных территориях используется механизм универсальных услуг связи. Государство финансирует создание необходимой инфраструктуры, а ее строительством занимается компания, назначенная оператором универсального обслуживания.

«Ростелеком» реализует государственную задачу совместно с Минцифры России с 2014 года. На первом этапе в проект УЦН было включено около 14 тысяч населенных пунктов с населением 250–500 человек, где были организованы точки доступа Wi-Fi. В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи, в соответствии с которым компании предстоит организовать мобильную связь в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Всего до 2030 года мобильная связь, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), появится более чем в 24 000 населенных пунктах.

Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает высокоскоростную мобильную передачу данных, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети.

Для удобства жителей малых поселений, где отсутствуют салоны связи, на место выезжают специалисты «Ростелекома» для заключения договора и оформления сим-карты — для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. У пользователей есть возможность выбрать оптимальный тарифный план в зависимости от объема потребления услуг.

Пользователям круглосуточно и бесплатно (даже при нулевом и отрицательном балансе) будут доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ, например, на короткий номер 122 — горячую линию помощи в условиях пандемии COVID-19.