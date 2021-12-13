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Общество13 декабря 2021 8:17

УФАС по Тульской области проведет проверку продажи BMW за 48 миллионов

Елена Иргиз
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УФАС по Тульской области проведет проверку продажи BMW за 48 миллионов

УФАС по Тульской области проведет проверку продажи BMW за 48 миллионов

Антимонопольная служба потребовала приостановить заключение договора на продажу автомобиля BMW 2006 года выпуска. Напомним, что иномарка ранее принадлежала госучреждению и была выставлена на продажу почти за 48 миллионов рублей.

На факт продажи пожаловалась жительница Москвы. По ее словам, организатор торгов вовремя не прислал участникам аукциона уведомлени о признании их участнками. Бумагу вручили в день торгов и попросили подписать «задним числом».

В настоящее время по данной жалобе тульский УФАС проводит проверку. Итоги торгов, в частности, заключение договора с покупателем автомобиля, приостановлены.

Продавать старую иномарку стали в начале декабря. Первоначальная цена лота составляла 636 000 рублей, в итоге машину продали за 47 922 600 - превысив изначальную цену почти в 75 раз.

В прокуратуре Тульской области коррупции в данной продаже не нашли, однако ФАС проводит собственную проверку.