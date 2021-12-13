УФАС по Тульской области проведет проверку продажи BMW за 48 миллионов

Антимонопольная служба потребовала приостановить заключение договора на продажу автомобиля BMW 2006 года выпуска. Напомним, что иномарка ранее принадлежала госучреждению и была выставлена на продажу почти за 48 миллионов рублей.

На факт продажи пожаловалась жительница Москвы. По ее словам, организатор торгов вовремя не прислал участникам аукциона уведомлени о признании их участнками. Бумагу вручили в день торгов и попросили подписать «задним числом».

В настоящее время по данной жалобе тульский УФАС проводит проверку. Итоги торгов, в частности, заключение договора с покупателем автомобиля, приостановлены.

Продавать старую иномарку стали в начале декабря. Первоначальная цена лота составляла 636 000 рублей, в итоге машину продали за 47 922 600 - превысив изначальную цену почти в 75 раз.

В прокуратуре Тульской области коррупции в данной продаже не нашли, однако ФАС проводит собственную проверку.