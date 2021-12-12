Два жителя Богородицкого района обокрали три дачных участка за месяц Фото: Алексей ФОКИН

В полицию Богородицкого района с заявлениями о кражах с дачных участков обратились три местных жителя. Кражи произошли в период с 1 ноября по 10 декабря в деревне Колодези, злоумышленники унесли несколько металлических изделий.

Сотрудникам полиции удалось установить причастность к преступлениям 23-летнего и 35-летнего жителей Богородицкого района. Обоих молодых людей задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанные сознались в правонарушениях.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастность задержанных к другим подобным эпизодам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.