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Происшествия12 декабря 2021 14:00

Два жителя Богородицкого района обокрали три дачных участка за месяц

Злоумышленники позарились на металлические изделия на участках
Источник:kp.ru
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Два жителя Богородицкого района обокрали три дачных участка за месяц

Два жителя Богородицкого района обокрали три дачных участка за месяц

Фото: Алексей ФОКИН

В полицию Богородицкого района с заявлениями о кражах с дачных участков обратились три местных жителя. Кражи произошли в период с 1 ноября по 10 декабря в деревне Колодези, злоумышленники унесли несколько металлических изделий.

Сотрудникам полиции удалось установить причастность к преступлениям 23-летнего и 35-летнего жителей Богородицкого района. Обоих молодых людей задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанные сознались в правонарушениях.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастность задержанных к другим подобным эпизодам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.