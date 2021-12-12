В Туле стартовали Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе Фото: материалы пресс-служб

В Туле 11 декабря прошел торжественный старт Всероссийских соревнований по спортивной греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова. Это первый турнир по единоборствам, который принимает новый спорткомплекс «Тула-Арена».

На этих соревнованиях выступят свыше 260 юношей 2005-2006 годов рождения, которые прибыли на соревнования из 29 регионов России. В их число также вошли 18 спортсменов из Тульской области.

Участников и гостей соревнований поприветствовали председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и олимпийский чемпион Шамиль Хисамутдинов.