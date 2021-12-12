Задержанный в Суворове дебошир с пистолетом ударил росгвардейца и сотрудницу полиции Фото: соцсети

В отношении 39-летнего местного жителя, задержанного в ночь на 12 декабря возле кафе "Лимон", Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тульской области возбудил два уголовных дела. Мужчина подозревается в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти.

Напомним, накануне возле кафе "Лимон" в Суворове 39-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем, 27-летним парнем, выстрелил в него из пистолета, предположительно травматического, попав ему в область живота. Молодого человека госпитализировали.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, злоумышленник попытался скрыться и при задержании нанес удар кулаком по лицу сотруднику Росгвардии, после чего ударил рукой по лицу женщину-дознавателя из отдела полиции.

Сейчас подозреваемый задержан, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время следователь подаст ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.