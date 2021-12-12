Тульский «Арсенал» остался недоволен работой арбитра в матче с ЦСКА и обратился в ЭСК РФС Фото: материалы пресс-служб

11 декабря все же состоялся матч 8-го тура Тинкькофф РПЛ между тульским «Арсеналом» и ЦСКА, который закончился поражением тульской команды со счетом 0:2 в пользу москвичей. Оба гола оформил Антон Заболотный на 33 и 76 минутах, причем второй - с пенальти.

ПФК «Арсенал», однако, остался недоволен судейством в ходе матча и подал заявление в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС с просьбой объяснить решения главного арбитра Игоря Панина в ходе матча. В заявлении, в частности, говорится:

«На 42-й минуте матча полузащитник „Арсенала“ Зурико Давиташвили, наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в него врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч, но главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса».

Напомним, ранее матч отменяли из-за прогнозов, согласно которым в субботу должны были ударить морозы до -1