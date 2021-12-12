В Суворове пьяный посетитель кафе «Лимон» подстрелил 27-летнего парня Фото: соцсети

В Суворове прошедшей ночью произошел конфликт между нетрезвым 39-летним мужчиной и27-летним парнем, посетителями кафе «Лимон». Как сообщили очевидцы в соцсетях, старший из участников конфликта устроил стрельбу из (предположительно) травматического пистолета, попав противнику в поясницу. Пострадавший был госпитализирован.

На место вызвали сотрудников полиции и Росгвардии, которым дебошир оказал сопротивление и даже пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы его утихомирить. Факт конфликта и вызова правоохранителей подтвердили в ведомстве.

Также свидетели утверждают, что в происшествии пострадала несовершеннолетняя девушка, которую ударил по лицу дебошир, но эта информация не подтверждена.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.