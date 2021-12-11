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Общество11 декабря 2021 12:02

Пробку в центре Тулы спровоцировало ДТП с автомобилем Росгвардии

По имеющимся данным, никто из людей в аварии не пострадал
Источник:kp.ru
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Пробку в центре Тулы спровоцировало ДТП с автомобилем Росгвардии

Пробку в центре Тулы спровоцировало ДТП с автомобилем Росгвардии

Фото: соцсети

Днем 11 декабря в Туле на улице Оборонной произошло ДТП, об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По имеющейся информации, на трамвайных путях рядом с детской поликлиникой и педагогическим колледжем столкнулись автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии и Volkswagen Polo. На данный момент о пострадавших информации не поступало.

Однако из-за аварии возникла серьезная пробка на улице Оборонной, а также она распространилась и на улицу Советскую.

Водителям советуют искать пути объезда.