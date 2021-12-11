Пробку в центре Тулы спровоцировало ДТП с автомобилем Росгвардии Фото: соцсети

Днем 11 декабря в Туле на улице Оборонной произошло ДТП, об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По имеющейся информации, на трамвайных путях рядом с детской поликлиникой и педагогическим колледжем столкнулись автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии и Volkswagen Polo. На данный момент о пострадавших информации не поступало.

Однако из-за аварии возникла серьезная пробка на улице Оборонной, а также она распространилась и на улицу Советскую.

Водителям советуют искать пути объезда.