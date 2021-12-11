В Кимовском районе рекультивировали свалку площадью 11 гектаров Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе на средства, выделенные федеральным бюджетом по результатам дополнительного отбора Минприроды России, провели рекультивацию свалки, которая существовала в Кимовском районе с 1970-х годов и занимала площадь в 11 гектаров. Там было накоплено около 371 тысячи кубических метров отходов - это была одна из крупнейших свалок региона.

Работы по рекультивации провели в несколько этапов, позднее на этом месте посадят деревья. Устранение этой свалки позволило сделать более комфортной жизнь более 5,9 тысяч человек, живущих в деревнях Кимовского района, прилегающих к свалке.

Общий объем финансирования на рекультивацию свалок составил порядка 131 млн рублей.