В эту субботу 11 декабря часть Тулы останется без электричества Фото: Алексей ФОКИН

11 декабря в Туле десятки домов останутся без света из-за плановых ремонтных работ на участках сети, которые продолжаются и в выходные. Сотрудники электроснабжающей компании и подрядные организации проводят различные работы в первой половине дня, в результате чего света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 11:00

- ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38;

- ул. Бакунина, 1;

- ул. Каракозова, 5, 11-27, 77-а (БССС № 238), 79;

- ул. Декабристов, 3, 4, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.);

- ул. Марата, 119, 119-а, 121, 123;

- ул. Степанова, 144, 146, 148, 150, 154, 35, 35-а;

- ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-32 (чётн.);

- пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а;

- ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.).

с 09:00 до 12:00

- ул. Тургеневская, 74/ул. Л. Толстого, 114.

с 10:00 до 12:00

- ул. Гагарина, 2, 4-а;

- ул. Октябрьская, 207-а;

- ул. Гагарина, 4, 6;

- ул. Октябрьская, 207-а.

с 12:00 до 14:00

- ул. Пролетарская, 22, 22-а, 22-г, 39;

- ул. Епифанская, 29;

- ул. Чапаевва, 34;

- ул. Степанова, 27.