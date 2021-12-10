В Тульской области 32-летний заключенный получил еще несколько лет колонии за нападение на сокамерника

В апреле 2021 года в одной из колоний поссорились двое заключенных Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 32-летний заключенный получил еще несколько лет колонии. Приговор по уголовному делу вынес суд в Плавском районе. Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В суде выяснилось, что в апреле 2021 года в одной из колоний поссорились двое заключенных, и один из них ударил спящего сокамерника самодельным ножом, нанеся ему опасное ранение.

За это преступление суд приговорил уже отбывающего наказание мужчину к 4,5 годам колонии строгого режима. По совокупности приговоров срок для заключенного увеличился до 15 лет.