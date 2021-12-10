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Общество10 декабря 2021 8:07

Интеллектуальная система речевой аналитики «Ростелекома» повысит качество клиентского сервиса

«Ростелеком» запустил новую интеллектуальную систему речевой аналитики в салонах связи
Источник:kp.ru
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Интеллектуальная система речевой аналитики «Ростелекома» повысит качество клиентского сервиса

Интеллектуальная система речевой аналитики «Ростелекома» повысит качество клиентского сервиса

Высокотехнологичное решение для цифрового мониторинга качества обслуживания клиентов позволяет получать автоматизированную аналитику диалогов между посетителями и сотрудниками салонов, эффективно управлять бизнес-процессами и повышать качество клиентского сервиса.

Для оценки качества работы консультантов в салонах «Ростелекома» используются специальные аудиобейджи. Гаджеты помогают автоматически распознавать речь с помощью технологий искусственного интеллекта. Система анализирует транскрипцию речи сотрудника торговой точки по ключевым бизнес-метрикам: решение основного вопроса, удовлетворенность клиента ответом консультанта, информирование об актуальных промоакциях, знакомство с «Личным кабинетом» и другие параметры. Также устройство позволяет оценить вежливость, нацеленность на решение вопроса клиента, использование слов-паразитов.

На первом этапе система установлена в 12 крупнейших центрах продаж и обслуживания «Ростелекома»: в Москве, Владикавказе, Волгограде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Сургуте, Тюмени, Ханты-Мансийске и Чите. Остальные салоны будут оснащены аудиобейджами в течение первого полугодия 2022 года.

Внедрение речевой аналитики позволяет постоянно повышать профессионализм сотрудников розничной сети, уровень удовлетворенности клиентов обслуживанием в салонах и готовность рекомендовать услуги компании. Коммерческий эффект заключается в росте продаж.

При внедрении системы был учтен опыт ее эксплуатации в рознице Tele2. Летом 2019 года в рамках пилотного проекта был собран и систематизирован необходимый объем аналитики и эксплуатационных данных, что позволило усовершенствовать ряд технологических решений. В частности, в систему были интегрированы новые функции аналитики и более точного распознавания речи, внедрены аудиобейджи с цифровым дисплеем. Напомним, что до пилотного проекта Tele2 системы речевой аналитики использовались только в контакт-центрах.

«“Ростелеком” разрабатывает и предоставляет клиентам самые современные цифровые решения. В центрах продаж и обслуживания компания предлагает протестировать и приобрести высокотехнологичные услуги. Важную роль в этом процессе играет качество взаимодействия наших сотрудников с клиентами. Компетентность, вежливость, готовность помочь и эмпатия делают процесс общения комфортным и позитивным. В результате посетитель салона принимает потребительское решение в комфортной обстановке и готов рекомендовать компанию своим близким, друзьям и знакомым», — отметил генеральный директор компании «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.

«Ростелеком» также применяет систему речевой аналитики и в В2В-сегменте. Компания предлагает своим клиентам продукт «Аналитика речи» — сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Он доступен при подключении услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома». Более подробно ознакомиться с услугой можно по ссылке.