Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 декабря 2021 7:23

Житель Ефремова нашел банковскую карту и погулял почти на 14 000 рублей

Полиция выясняет обстоятельства кражи
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Ефремова нашел банковскую карту и погулял почти на 14 000 рублей

Житель Ефремова нашел банковскую карту и погулял почти на 14 000 рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове местная жительница потеряла банковскую карту и лишилась почти 14 000 рублей. 29-летняя женщина обратилась в полицию.

Оперативники вычислили личность злоумышленника, а после и задержали его по месту нахождения. Оказалось, что карту нашел 54-летний местный житель. Зная, что расплачивается чужими деньгами, он все-таки совершил несколько покупок в различных магазинах.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства кражи.