Житель Ефремова нашел банковскую карту и погулял почти на 14 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове местная жительница потеряла банковскую карту и лишилась почти 14 000 рублей. 29-летняя женщина обратилась в полицию.

Оперативники вычислили личность злоумышленника, а после и задержали его по месту нахождения. Оказалось, что карту нашел 54-летний местный житель. Зная, что расплачивается чужими деньгами, он все-таки совершил несколько покупок в различных магазинах.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства кражи.