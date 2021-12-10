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Общество10 декабря 2021 7:21

Пропавшая в Донском Тульской области мать с ребенком найдены живыми

Об этом сообщают в поисковом отряде "ЛизаАлерт"
Игорь КОПЫТОВ
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Пропавшая в Донском Тульской области мать с ребенком найдены живыми

Пропавшая в Донском Тульской области мать с ребенком найдены живыми

Фото: соцсети

Семья перестала выходить на связь с 12 ноября. Почти месяц спустя они нашлись. Выяснилось, что семья находилась в пределах города, но в квартире по другому адресу. Найти пропавших помогли жители, увидевшие ориентировку отряда и узнавшие разыскиваемых.

Теперь полиция составила на 30-летнюю женщину административный протокол по статье за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.