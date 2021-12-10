Пропавшая в Донском Тульской области мать с ребенком найдены живыми Фото: соцсети

Семья перестала выходить на связь с 12 ноября. Почти месяц спустя они нашлись. Выяснилось, что семья находилась в пределах города, но в квартире по другому адресу. Найти пропавших помогли жители, увидевшие ориентировку отряда и узнавшие разыскиваемых.

Теперь полиция составила на 30-летнюю женщину административный протокол по статье за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.