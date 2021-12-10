Юг Тулы ждут большие перемены: на дорогах предлагается построить новые эстакады Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, в частности, на встрече обсудили расширение участка Калужского шоссе от проспекта Ленина до трассы М-2 до 4 полос со строительством трех эстакад. Впоследствии дорогу соединят с улицами Оружейной и Лихвинкой.

Среди предложений — создание велодорожки на улице Рязанской, пешеходного перехода на "Вишенке" по улице Кирова, проезд под Демидовским путепроводом с улицы Галкина в Пролетарский округ, изменение разметки улиц Октябрьской, организация светофорного перехода с кнопкой на улице Болдина у ТулГУ.