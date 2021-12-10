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Общество10 декабря 2021 6:26

«Сервисный центр города Тулы» будет подчиняться управлению по транспорту и дорожному хозяйству

Муниципальное казенное предприятие сменило контролирующий орган
Игорь КОПЫТОВ
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«Сервисный центр города Тулы» будет подчиняться управлению по транспорту и дорожному хозяйству

«Сервисный центр города Тулы» будет подчиняться управлению по транспорту и дорожному хозяйству

Фото: Алексей ФОКИН

В городской администрации решили, что наводить чистоту и порядок на улицах представители сервисного центра Тулы будут гораздо эффективнее, если перейдут под управление к транспортно-дорожному хозяйству. Ранее организация подчинялась управлению по благоустройству.

На данный момент МКУ «Сервисный центр города Тулы» возглавляет бывший руководитель «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин.