«Сервисный центр города Тулы» будет подчиняться управлению по транспорту и дорожному хозяйству Фото: Алексей ФОКИН

В городской администрации решили, что наводить чистоту и порядок на улицах представители сервисного центра Тулы будут гораздо эффективнее, если перейдут под управление к транспортно-дорожному хозяйству. Ранее организация подчинялась управлению по благоустройству.

На данный момент МКУ «Сервисный центр города Тулы» возглавляет бывший руководитель «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин.