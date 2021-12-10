Молодой человек был сильно пьян Фото: Алексей ФОКИН

Житель Щекина избил незнакомца до смерти и теперь отправится в колонию. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

Как установило следствие, 29 мая 2021 года в городском сквере в Щекине 24-летний обвиняемый, будучи пьян, избил сидевшего на лавке ранее не знакомого 49-летнего мужчину. В приступе ярости молодой человек несколько раз ударил его руками и ногами по голове и телу. От полученных травм местный житель скончался на месте происшествия.

На следствии и позже на суде молодой человек признал свою вину. Суд приговор его к 11 годам колонии строгого режима, взыскав также с него 500 000 рублей.