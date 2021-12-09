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Общество9 декабря 2021 7:41

Туляки в соцсетях жалуются на огромные лужи в городе

Администрация Тулы убирает последствия стихии уже вторые сутки
Елена Иргиз
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Туляки в соцсетях жалуются на огромные лужи в городе

Туляки в соцсетях жалуются на огромные лужи в городе

Фото: Алексей ФОКИН

Жители Тулы пожаловались на большие лужи из-за выпавшего и растаявшего снега. Об этом они написали в социальных сетях.

В частности, досаждают тулякам лужи около Московского вокзала - их, по словам местных житей, почти невозможно обойти. Похожая ситуация складывается и во многих дворах.

Некоторые туляки с юмором комментируют последствия стихии: «Для купания в таком бассейне не нужен QR-код». Другие же откровенно возмущаются работой администрации.

Городские власти на это поясняют, что уборка снега и прочистка канализации продолжается уже вторые сутки.