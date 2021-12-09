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Общество9 декабря 2021 6:34

В Туле росгвардеец потушил пожар, вспыхнувший ночью в соседской квартире

За текущий год это уже третий случай, когда сотрудники вневедомственной охраны в помогали людям на пожарах
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле росгвардеец потушил пожар, вспыхнувший ночью в соседской квартире

В Туле росгвардеец потушил пожар, вспыхнувший ночью в соседской квартире

Фото: материалы пресс-служб

Старший лейтенант Карен Бабаджанян, находясь со своей семьей дома по улице Ленина в Туле, поздно вечером почувствовал запах дыма. Источником оказалась соседняя квартира на втором этаже.

Мужчина немедленно обратился в службу спасения и поспешил на помощь. Оказавшись в задымленном помещении, он обнаружил в комнате напуганную хозяйку, которая своими силами пыталась потушить горящий матрац. Офицер выбросил его в окно, после чего быстро спустился вниз и потушил его снегом.