В Туле росгвардеец потушил пожар, вспыхнувший ночью в соседской квартире Фото: материалы пресс-служб

Старший лейтенант Карен Бабаджанян, находясь со своей семьей дома по улице Ленина в Туле, поздно вечером почувствовал запах дыма. Источником оказалась соседняя квартира на втором этаже.

Мужчина немедленно обратился в службу спасения и поспешил на помощь. Оказавшись в задымленном помещении, он обнаружил в комнате напуганную хозяйку, которая своими силами пыталась потушить горящий матрац. Офицер выбросил его в окно, после чего быстро спустился вниз и потушил его снегом.