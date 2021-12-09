В Туле один из супругов-наркодилеров попытался отбиться от полиции ракетницей

Во время задержания мужчина вышел из машины и попытался скрыться от полицейских, выстрелив в сторону инспектора ДПС из ракетницы Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело на 39-летнего жителя областного центра за попытку сопротивления полиции при задержании.

Установлено, что 28 ноября 2021 года ночью в поселке Скуратово сотрудники региональной Госавтоинспекции остановили машину, в котором находились супруги-наркодилеры. За торговлю наркотиками на них заведено отдельное уголовное дело.

Во время задержания мужчина вышел из машины и попытался скрыться от полицейских, выстрелив в сторону инспектора ДПС из ракетницы.

Правоохранители все-таки задержали злоумышленника и возбудили в отношении него еще одно уголовное дело, теперь уже по статье "Применение насилия либо угроза его применения в отношении представителя власти". Ведется следствие.