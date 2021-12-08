В Туле житель соседнего региона угнал дорогую иномарку

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража»

В полицию обратилась 49-летняя местная жительница, у которой от дома угнали «Тойоту Рав-4». На территории региона объявили план «Перехват», ориентировку на угнанный автомобиль разослали в соседние области.

Полиция выяснила маршрут похищенной машины, и сама она была обнаружена в Орле. Позже оперативники вычислили и личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали около Сухиничей Калужской области - мужчина ехал на «Ладе Гранта» с поддельными номерами. В итоге 40-летний нигде не работающий и ранее судимый за кражи машин житель Брянска был арестован. По предварительной версии, мужчина угнал «Тойоту», разбив боковое стекло. Запустив двигатель электронным устройством, злоумышленник выехал в соседний регион, где должен был сбыть украденную машину.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Выясняется также причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.