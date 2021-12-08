В Туле полиция задержала супругов-наркодилеров

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в одном из микрорайонов города Госавтоинспекция задержала машину 18-летней девушки. Она вела себя неадекватно, и инспекторы предложили ей пройти тест на наркотики.

Сидящий на заднем сидении супруг девушки, услышав об этом, выстрелил в полицейских из самодельного оружия и попытался сбежать, но его задержали.

При осмотре автомобиля обнаружились пакетики с наркотиками, общим весом в 1 кг 30 гр. В гараже супругов нашли целую лабораторию: оборудование и химикаты, необходимые для производства более килограмма наркотиков. Нашлась и секретная лаборатория, которой преступники не смогли воспользоваться.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям 30 часть три, и 228.1 часть пять УК РФ. Супруги-наркодилеры находятся под арестом. Ведется следствие.