В Туле мошенники убедили женщину отдать им почти 2 млн рублей

Полиция области напоминает жителям быть бдительными, не переводить деньги за непонятные услуги или товары

За прошедшие сутки в Тульской области мошенники обманули еще семерых граждан, выманив у ни более 5 миллионов рублей. Схемы используются все те же - защищенные счета, непонятные товары и услуги.

Так, 60-летняя тулячка перевела свои сбережения мошенникам, представившимся сотрудниками банка. Злоумышленникам удалось обмануть женщину на 1 миллион 751 тысячу рублей, которые она перевела им на счет.

Полиция области напоминает жителям быть бдительными, не переводить деньги на какие-то якобы защищенные счета, которых не существует, а также помнить, что ни один служащий банка не имеет права выяснять данные ваших карт и просить коды доступа. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!