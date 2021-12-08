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Общество8 декабря 2021 11:07

В Туле мошенники убедили женщину отдать им почти 2 млн рублей

Мошенники обманывают граждан по классическим схемам
Елена Иргиз
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Полиция области напоминает жителям быть бдительными, не переводить деньги за непонятные услуги или товары

Полиция области напоминает жителям быть бдительными, не переводить деньги за непонятные услуги или товары

За прошедшие сутки в Тульской области мошенники обманули еще семерых граждан, выманив у ни более 5 миллионов рублей. Схемы используются все те же - защищенные счета, непонятные товары и услуги.

Так, 60-летняя тулячка перевела свои сбережения мошенникам, представившимся сотрудниками банка. Злоумышленникам удалось обмануть женщину на 1 миллион 751 тысячу рублей, которые она перевела им на счет.

Полиция области напоминает жителям быть бдительными, не переводить деньги на какие-то якобы защищенные счета, которых не существует, а также помнить, что ни один служащий банка не имеет права выяснять данные ваших карт и просить коды доступа. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!