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Происшествия8 декабря 2021 9:21

Ростовчанин убил туляка на остановке и теперь пойдет под суд

Парень обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
Елена Иргиз
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Уголовное дело рассмотрит Привокзальный районный суд

Уголовное дело рассмотрит Привокзальный районный суд

В Тульской области будут судить 20-летнего жителя Ростовской области. Парень обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 2 августа 2021 года вечером житель Каменска-Шахтинского, приехавший на заработки в Тулу, был пьян и на остановке общественного транспорта «Дом культуры» в п. Косая гора ударил прохожего рукой и ногой по шее и голове. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. 42-летний местный житель умер на месте от полученных травм.

В настоящее время обвиняемый арестован. Уголовное дело рассмотрит Привокзальный районный суд.