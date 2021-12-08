Ростовчанин убил туляка на остановке и теперь пойдет под суд

Уголовное дело рассмотрит Привокзальный районный суд

В Тульской области будут судить 20-летнего жителя Ростовской области. Парень обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 2 августа 2021 года вечером житель Каменска-Шахтинского, приехавший на заработки в Тулу, был пьян и на остановке общественного транспорта «Дом культуры» в п. Косая гора ударил прохожего рукой и ногой по шее и голове. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. 42-летний местный житель умер на месте от полученных травм.

В настоящее время обвиняемый арестован. Уголовное дело рассмотрит Привокзальный районный суд.