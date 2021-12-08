«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги VII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2021»

Результаты были объявлены в ходе Недели российского интернета (RIW 2021).

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — «Ростелекомом» и ПФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ. Всего было подано около 5 000 заявок из 79 регионов РФ, 85% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников конкурса. 33,8% участников конкурса — работающие пенсионеры, их количество по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. При этом значительно увеличилось количество тех, кто занимается общественно-полезной деятельностью: выход на пенсию и умение пользоваться интернетом дают возможность реализовывать как собственные интернет-проекты, так и участвовать в различных общественных программах. Около 30% работ поступило от «серебряных» волонтеров, некоторые из них получили гранты от НКО.

Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:

1 место: Шешегова Валентина Куприяновна, Новосибирская область;

2 место: Терехова Светлана Николаевна, Удмуртская Республика;

3 место: Сараева Любовь Фёдоровна, Волгоградская область.

Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:

1 место: Истомин Игорь Степанович, Республика Алтай;

2 место: Соколова Татьяна Николаевна, Красноярский край;

3 место: Сердечная Татьяна Ивановна, Москва.

Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель» стали:

1 место: Хорошевская Татьяна Ивановна, Краснодарский край;

2 место: Тарадина Татьяна Геннадьевна, Оренбургская область;

3 место: Хорошева Лариса Юрьевна, Санкт-Петербург.

Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:

1 место: Егорова Альбина Павловна, Рязанская область;

2 место: Углова Лариса Александровна, Ульяновская область;

3 место: Меджус Анна Петровна, Иркутская область.

Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали:

1 место: Семенова Евгения Федоровна, Свердловская область;

2 место: Ефимова Татьяна Михайловна, Ярославская область;

3 место: Абдил-Азизова Алёна Камилжановна, Республика Карелия.

Победителями в номинации «Мой интернет-проект» стали:

1 место: Хасанова Татьяна Ивановна, республика Башкортостан;

2 место: Ермолаева Мария Вениаминовна, Республика Татарстан;

3 место: Можаровский Анатолий Тарасович, Амурская область.

По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста.

В топ-10 активных регионов в 2021 году вошли:

Республика Татарстан — 801 участник (16,74%);

Воронежская область — 411 участников (9,25%);

Московская область — 394 участника (8,87%);

Оренбургская область — 307 участников (6,91%);

Ульяновская область — 216 участников (4,86%);

Кемеровская область — 143 участника (3,22%);

Рязанская область — 139 участников (3,13%);

Ростовская область — 137 участников (3,08%);

Костромская область — 120 участников (2,70%);

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 118 участников (2,66%).

Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Его цель — облегчить доступ пенсионеров к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

По заключению Института информатизации образования Российской академии образования, материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы той аудитории, которой они адресованы.

Материалы программы постоянно обновляются, тематика курса расширяется. В качестве преподавателей по «Азбуке интернета» на сайте сегодня зарегистрировано более 9 000 человек.