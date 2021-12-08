В Тульской области на 11 лет осудили жителя Тепло-Огаревского района за наркоторговлю и хранение оружия

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В Тульской области осудили жителя Тепло-Огаревского района за целый ряд преступлений, связанных с наркотиками и хранением оружия. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в ноябре 2020 и январе 2021 года 46-летний житель Тепло-Огаревского района сбыл двум знакомым по 20,28 и 59,84 граммов амфетамина, плюс одному из них еще и смесь с МДМА, массой 14,6 гр. Эти наркотики у последних нашли сотрудники полиции.

Также в апреле 2021 года у наркосбытчика нашли почти 300 гр. маризуаны, более 2,28 гр. МДМА и 1,14 гр. амфетамина. Все это мужчина хранил у себя дома и в машине.

Кроме того, приобретя нужные компоненты и оборудование, злоумышленник у себя дома изготовил 240 гр. смеси с амфетамином и разложил ее по пакетам. Сбыть закладки ему не удалось, так как лавочку прикрыли сотрудники полиции.

Более того, до апреля 2021 года мужчина по месту жительства хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, не имея для них никаких разрешений. Все это правоохранители нашли при обыске в поселке Центральный Тепло-Огаревского района.

Суд приговорил мужчину по совокупности преступлений к 11 годам колонии строгого режима.