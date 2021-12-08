Тульские следователи заинтересовались гибелью троих людей на пожарах в Туле и области

Фото с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи расследуют три случая гибели людей на пожарах. В настоящее время ведомство проводит процессуальные проверки.

В частности, 6 декабря 2021 года в нежилом доме на улице Пушкинской во время тушения пожара нашли тело 62-летнего мужчины без определенного места жительства. Предварительное расследование определило, что причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем.

В тот же день в поселке Волово в частном доме на ул. Сентемова в огне погибла 65-летняя хозяйка дома. Как предполагают пожарные, женщина пыталась согреться и неправильно использовала электрический отопительный прибор, из-за чего и случилось возгорание.

Также 6 декабря в деревне Хрусловка Веневского района в своем доме при пожаре погиб 57-летний местный житель. Предположительно, мужчина неосторожно обращался с огнем при курении.

Следователи обращают внимание жителей и гостей Тульской области на то, что необходимо быть осторожными при обращении с огнем и обогревательными приборами, ведь любая беспечность может стоить жизни.