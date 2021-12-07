Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 декабря 2021 14:23

Штраф за избиение соперницы получила жительница Тульской области

Мировой судья в Новомосковском районе назначил штраф за нанесение побоев
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Штраф за избиение соперницы получила жительница Тульской области

Штраф за избиение соперницы получила жительница Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что вечером 14 августа подсудимая явилась в гости к сопернице — бывшей возлюбленной ее кавалера. Находясь на лестничной площадке возле квартиры потерпевшей, она ее избила, повалив женщину на пол и несколько раз ударила ее головой об пол.

Впрочем, особого вреда здоровью жертве она не причинила, поэтому по статье 6.1.1 КоАП РФ ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6000 руб.

Постановление не вступило в законную силу.