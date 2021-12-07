Штраф за избиение соперницы получила жительница Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что вечером 14 августа подсудимая явилась в гости к сопернице — бывшей возлюбленной ее кавалера. Находясь на лестничной площадке возле квартиры потерпевшей, она ее избила, повалив женщину на пол и несколько раз ударила ее головой об пол.

Впрочем, особого вреда здоровью жертве она не причинила, поэтому по статье 6.1.1 КоАП РФ ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6000 руб.

Постановление не вступило в законную силу.