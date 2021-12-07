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Общество7 декабря 2021 10:59

В Туле прокуратура проверит качество уборки улиц от снега

Многочисленные жалобы туляков поступили сегодня со всей городских округов
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле прокуратура проверит качество уборки улиц от снега

В Туле прокуратура проверит качество уборки улиц от снега

Прокуратура Тулы организовала проверку соблюдения законодательства по части уборки территорий от снега городской администрацией, хозяйствующими субъектами и управляющими компаниями.

Ненадлежащее качество работ было совершенно очевидно утром 7 декабря, когда в самый час пик на улицах Тулы намело сугробы, однако их уборкой никто не занимался, что отметили в соцсетях туляки. Это существенно затруднило движение пешеходов и транспортных средств. Вместе с тем, по отчетам чиновников, в настоящее время со снегом на улицах города борются 190 рабочих и 130 единиц техники.

Вопрос своевременной уборки улиц, тротуаров и придомовых территорий теперь поставлен прокуратурой на контроль.