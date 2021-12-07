В Туле прокуратура проверит качество уборки улиц от снега

Прокуратура Тулы организовала проверку соблюдения законодательства по части уборки территорий от снега городской администрацией, хозяйствующими субъектами и управляющими компаниями.

Ненадлежащее качество работ было совершенно очевидно утром 7 декабря, когда в самый час пик на улицах Тулы намело сугробы, однако их уборкой никто не занимался, что отметили в соцсетях туляки. Это существенно затруднило движение пешеходов и транспортных средств. Вместе с тем, по отчетам чиновников, в настоящее время со снегом на улицах города борются 190 рабочих и 130 единиц техники.

Вопрос своевременной уборки улиц, тротуаров и придомовых территорий теперь поставлен прокуратурой на контроль.