В тульском Театре юного зрителя стартовал XXIV Областной фестиваль детского творчества «Шаги к успеху» Фото: материалы пресс-служб

На выставке в холле представлены работы, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного и изобразительного творчества: вышитые картины, декоративные деревья в технике «топиарий», рисунки, изделия из полимерной глины и газетных трубочек, цветочные композиции, резьба по дереву, аппликация, поделки из соленого теста и природных материалов, вязанные куклы, цветы из лент и бумаги, бисероплетение.

Также в рамках фестиваля юные артисты представляют свои музыкальные, танцевальные и вокальные номера.