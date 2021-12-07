Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды7 декабря 2021 9:44

В тульском Театре юного зрителя стартовал XXIV Областной фестиваль детского творчества «Шаги к успеху»

В этом году в фестивале принимают участие 130 детей с ограниченными возможностями здоровья
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В тульском Театре юного зрителя стартовал XXIV Областной фестиваль детского творчества «Шаги к успеху»

В тульском Театре юного зрителя стартовал XXIV Областной фестиваль детского творчества «Шаги к успеху»

Фото: материалы пресс-служб

На выставке в холле представлены работы, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного и изобразительного творчества: вышитые картины, декоративные деревья в технике «топиарий», рисунки, изделия из полимерной глины и газетных трубочек, цветочные композиции, резьба по дереву, аппликация, поделки из соленого теста и природных материалов, вязанные куклы, цветы из лент и бумаги, бисероплетение.

Также в рамках фестиваля юные артисты представляют свои музыкальные, танцевальные и вокальные номера.