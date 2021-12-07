За гибель работника на производстве в Тульской области наказаны пять должностных лиц Фото: материалы пресс-служб

23 августа 2021 года слесарь-электрик АО «НАК «АЗОТ» во время выполнения работ с электричеством в цехе «Карбамид-2» оставил открытыми ограждения токоведущих частей шинного разъединителя. В это время начальник участка, предполагая, что в месте проведения работ отсутствует напряжение, подошел к устройству на близкое расстояние и оказался под воздействием электрического тока с напряжением 6 киловольт. Получив поражение, потерпевший скончался на месте происшествия.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего электрика по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Документы переданы в Новомосковский городской суд. Кроме того, по данному факту прокуратура города провела проверку исполнения законодательства об охране труда на предприятии. Установлено, что проводимые работы не были согласованы, инструктаж по безопасному выполнению конкретной работы проведен с нарушением. По результатам пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.