Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на трассе под Тулой Фото: материалы пресс-служб

6 декабря на 25-м километре дороги «Тула — Белев» неподалеку от деревни Садки водитель Kia Ceed не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗ Патриот».

Водитель и пассажир Kia погибли на месте аварии. Их личности устанавливаются. А находившиеся во внедорожнике двое мужчин 35 и 36 лет с травмами доставлены в больницу.

Расследование аварии взято на контроль прокуратурой Ленинского района Тульской области.