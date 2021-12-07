Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 8:56

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на трассе под Тулой

В аварии погибли два человека
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на трассе под Тулой

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на трассе под Тулой

Фото: материалы пресс-служб

6 декабря на 25-м километре дороги «Тула — Белев» неподалеку от деревни Садки водитель Kia Ceed не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗ Патриот».

Водитель и пассажир Kia погибли на месте аварии. Их личности устанавливаются. А находившиеся во внедорожнике двое мужчин 35 и 36 лет с травмами доставлены в больницу.

Расследование аварии взято на контроль прокуратурой Ленинского района Тульской области.