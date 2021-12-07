В Тульской области выявлено три случая вируса гриппа А Фото: Алексей ФОКИН

В регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. В целом эпидпорог превышен на 21,3%, среди взрослых - на 64,8%. Непосредственно в Туле за прошедшую неделю эпидпорог на 65,6% выше нормы, среди взрослых - на 51%, детей 7-14 лет - в 2,4 раза.

Также, по данным лабораторного мониторинга за прошлую неделю подтвержден вирус гриппа А H3N2 у двух взрослых и одного пятилетнего ребенка. Так называемый гонконгский грипп — это заболевание, при которым инфекция скапливается в полости носа и ротоглотки, поражая слизистую оболочку.