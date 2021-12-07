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Звезды7 декабря 2021 7:55

Видеоэкскурсию по Туле организовали коту Бендеру из Австралии

Туристический портал VisitTula опубликовал в соцсети видеоэкскурсию, показав в ролике центр города
Игорь КОПЫТОВ
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Видеоэкскурсию по Туле организовали коту Бендеру из Австралии

Видеоэкскурсию по Туле организовали коту Бендеру из Австралии

Фото: соцсети

Упитанный Бендер давно стал популярным мемом для всего мира, а недавно изображение кота украсило билборлд, на котором он приглашает туристов в Тулу. Эту картинку заметила австралийка и через соцсети обратилась к тульской администрации: «Бендер на билборде. Не могли бы вы прислать пряников?»

В ответ туляки сняли краткую экскурсию, где показали площадь Ленина, Тульский кремль и набережную. Коту Бендеру и его 70-летней хозяйке Нелле Кейдж она понравилась. Два дня назад на официальной странице было опубликовали видео, в котором усатый-полосатый уже с собранным чемоданом ждет приглашения в Тулу. В подписи под постом Нэлла попросила городскую администрацию выслать билет на самолет.