В Тульской области начался суд по делу об убийстве брата «алексинского стрелка» Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине суд начал рассмотрение уголовного дела Василия Косиора, обвиняемого в убийстве Романа Волошина.

Волошин — один из участников конфликта, который произошел в Алексине еще в 2019 году. Тогда Роман вместе со своим братом Станиславом был вовлечен в разборки с местными спортсменами. Станислав Волошин застрелил одного из оппонентов, еще одного ранил. Присяжные в Алексине его оправдали, но потом приговор был отменен, а дело передали в Центральный районный суд Тулы.

Пока обвиняемый находился в СИЗО, Романа застрелили рядом с его домом. Убийца - 22-летний Василий Косиор - был установлен и задержан. По некоторым данным, он отказался от дачи показаний.

Первое заседание по делу Косиора прошло 6 декабря. Помимо убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) ему вменяют статью, связанную с незаконным оборотом оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).