Стали известны детали смертельного ДТП в Туле на улице Металлургов, где трамвай переехал женщину Фото: соцсети

6 декабря, днем, на улице Металлургов в Туле, в районе остановки «Улица Чаплыгина» напротив магазина «Спар» в ДТП с участием трамвая погибла женщина.

Судя по видео, появившемуся в соцсетях, трамвай следовал в направлении окраины города. 38-летняя тулячка переходила пути перед остановкой в неположенном месте, возможно поскользнулась на рельсе. Здесь ее и сбил вагон.

По свидетельству очевидцев происшествия, пешехода буквально затянуло под колеса. От полученных травм та скончалась на месте происшествия.

Дальнейшие детали происшествия выясняют представители Госавтоинспекции.