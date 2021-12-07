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Происшествия7 декабря 2021 7:17

Стали известны детали смертельного ДТП в Туле на улице Металлургов, где трамвай переехал женщину

От полученных повреждений та скончалась на месте происшествия
Игорь КОПЫТОВ
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Стали известны детали смертельного ДТП в Туле на улице Металлургов, где трамвай переехал женщину

Стали известны детали смертельного ДТП в Туле на улице Металлургов, где трамвай переехал женщину

Фото: соцсети

6 декабря, днем, на улице Металлургов в Туле, в районе остановки «Улица Чаплыгина» напротив магазина «Спар» в ДТП с участием трамвая погибла женщина.

Судя по видео, появившемуся в соцсетях, трамвай следовал в направлении окраины города. 38-летняя тулячка переходила пути перед остановкой в неположенном месте, возможно поскользнулась на рельсе. Здесь ее и сбил вагон.

По свидетельству очевидцев происшествия, пешехода буквально затянуло под колеса. От полученных травм та скончалась на месте происшествия.

Дальнейшие детали происшествия выясняют представители Госавтоинспекции.