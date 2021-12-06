В Новомосковске ранее судимая тулячка украла две женские куртки

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске из спортивного магазина украли две женские куртки, общей стоимостью в 17 598 рублей. В полицию обратился директор торговой точки.

Оперативники изучили камеры видеонаблюдения, в поле зрения которых попала злоумышленница. Ей оказалась нигде не работающая и ранее судимая 20-летняя жительница Тулы. Девушка в преступлении призналась. Похищенное нашли при ней и изъяли.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.