Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 14:13

В Новомосковске ранее судимая тулячка украла две женские куртки

Общая стоимость предметов одежды превысила 17 000 рублей
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске из спортивного магазина украли две женские куртки, общей стоимостью в 17 598 рублей. В полицию обратился директор торговой точки.

Оперативники изучили камеры видеонаблюдения, в поле зрения которых попала злоумышленница. Ей оказалась нигде не работающая и ранее судимая 20-летняя жительница Тулы. Девушка в преступлении призналась. Похищенное нашли при ней и изъяли.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.