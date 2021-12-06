В результате ДТП 35-летний пассажир «Chevrolet» получил различные травмы и его отвезли в больницу Фото: материалы пресс-служб

В Суворовском районе «Chevrolet» врезался в «Nissan», а потом улетел в кусты. Предположительно, водитель был пьян.

По предварительным данным, около 12:45 на 9 километре трассы «Чекалин-Суворов-Ханино» 24-летний юноша, будучи за рулем «Chevrolet Lanos», столкнулся с едущим впереди «Nissan Almera», за рулем которого был 67-летний мужчина. От столкновения машина вылетела в кусты.

В результате ДТП 35-летний пассажир «Chevrolet» получил различные травмы и его отвезли в больницу. Водитель «Chevrolet» от теста на алкоголь отказался.