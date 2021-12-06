Сразу двух пожилых женщин сбили в Тульской области за один день Фото: материалы пресс-служб

Рано утром 3 декабря на Трудовом проезде города Новомосковска 70-летний мужчина за рулем Suzuki Vitara совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В тот же день, с наступлением вечерних сумерек на улице Демьянова в Туле 36-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Astra, совершил наезд на еще одну пожилую женщину. На этот раз 76-летняя тулячка пересекала дорогу в неположенном месте, не дойдя до перехода несколько десятков метров.

В результате обоих ДТП женщин госпитализировали с различными травмами.