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Происшествия6 декабря 2021 13:43

Сразу двух пожилых женщин сбили в Тульской области за один день

ДТП произошли в Туле и Новомосковске
Игорь КОПЫТОВ
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Сразу двух пожилых женщин сбили в Тульской области за один день

Сразу двух пожилых женщин сбили в Тульской области за один день

Фото: материалы пресс-служб

Рано утром 3 декабря на Трудовом проезде города Новомосковска 70-летний мужчина за рулем Suzuki Vitara совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В тот же день, с наступлением вечерних сумерек на улице Демьянова в Туле 36-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Astra, совершил наезд на еще одну пожилую женщину. На этот раз 76-летняя тулячка пересекала дорогу в неположенном месте, не дойдя до перехода несколько десятков метров.

В результате обоих ДТП женщин госпитализировали с различными травмами.